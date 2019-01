Venda de carros volta a cair em dezembro, mas ano fecha a subir

O mercado automóvel em Portugal manteve em 2018 um evolução positiva, mas o crescimento foi o mais baixo dos últimos seis anos.

Os dados foram divulgados, esta quarta-feira, pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Durante o ano passado foram vendidos 273 213 novos veículos em Portugal, o que representa um aumento de 2,6%, abaixo dos 7,7% de 2017.

Por segmento de mercado, ao longo do ano foram vendidos 228 290 veículos ligeiros de passageiros, representando um aumento de 2,8% face ao ano anterior. Também o mercado de veículos ligeiros de mercadorias registou uma subida nas vendas de 2%.

Em sentido contrário, o mercado de veículos pesados (que engloba veículos de passageiros e de mercadorias) registou uma queda de 2% relativamente a 2017.

Renault consolida, Volkswagen afunda

Por marcas, a Renault reforçou a liderança no segmento de ligeiros de passageiros, com 31 215 unidades vendidas, com a marca francesa a vender mais 3,7% unidades do que em 2017.

O segundo lugar da tabela das vendas encontra-se outra marca francesa. A Peugeot vendeu 22 980 veículos, representando uma subida de 8,9%.

A Mercedes-Benz consegue o terceiro lugar, com 16 464 automóveis vendidos. Apesar de ter conseguido vender mais unidades, a marca alemã acabou por perder quota de mercado (5,8%).

A Volkswagen aparece apenas em nono lugar na tabela das marcas mais vendidas. A marca alemã, ainda a braços com o escândalo do dieselgate, viu as vendas caírem quase 25% e a quota de mercado a encolher, passando de 7,4% para 5,4%.