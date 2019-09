Venda de casas a não residentes vale 13% do mercado imobiliário

A venda de imóveis a não residentes continua em alta. No ano passado, 8,2% das casas transacionadas em Portugal foram vendidas a estes cidadãos. No que toca a valores, os não residentes representaram 13% do montante total transacionado no mercado imobiliário.

Segundo os dados publicados esta quarta-feira no INE, o número de vendas cresceu 14,5% face ao ano anterior, enquanto o valor subiu 22,2%. Ainda assim, ambos os indicadores abrandaram em comparação com 2017.

O valor médio dos imóveis vendidos a não residentes ultrapassa os 171 mil euros, um montante 58% superior face ao valor médio das transações globais, que ronda os 108 mil euros. Em 2017 a diferença era de 49%.

Os franceses continuam a liderar a lista de nacionalidades que optam por comprar casa em Portugal, representando perto de 20% do valor investido. Seguem-se os residentes no Reino Unido, com cerca de 17%.

Quem gasta mais na compra de casa em Portugal são, no entanto, os chineses. O valor mediano das casas compradas por residentes na China atingiu os 297 mil euros em 2018, “quase seis vezes superior ao conjunto do mercado”, ressalva a nota do INE, segundo a qual “25% das aquisições efetuadas por residentes naquele país superaram o valor unitário de 515 mil euros”.

A Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve concentram mais de 75% das aquisições de casas por cidadãos estrangeiros. Em Lisboa o valor mediano de compra atinge os 322 mil euros, sendo o mais elevado do país.

No total, os não residentes adquiriram perto de 20 mil imóveis em Portugal no ano passado. O valor total das transações ultrapassou os 3,4 mil milhões de euros. Deste valor, mais de um terço corresponde a imóveis de valor superior a 500 mil euros. Neste segmento, foram transacionadas mais de 1400 propriedades.

No ano passado foram transacionados ao todo 242 mil imóveis em Portugal, tendo o valor total das transações ultrapassado os 26 mil milhões de euros.