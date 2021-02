Venda de hotéis vai acelerar em 2021

Dinheiro Vivo 12 Fevereiro, 2021 • 09:03 Partilhar este artigo Facebook

A crise do turismo está para durar. O setor continuará a ser "fortemente penalizado" pela pandemia e vários operadores terão de vender as unidades hoteleiras ou carteiras de crédito malparado.

A notícia, avançada pelo Jornal de Negócios, parte das previsões da CBRE no seu relatório 'Tendências do Mercado Imobiliário 2021', ontem publicado. A consultora fala numa 'apneia' da maioria dos intervenientes no mercado e aponta para "15 meses acumulados de grande dificuldade".

Os apoios do Governo, como o lay-off simplificado e as moratórias de rendas e crédito, permitiram ao turismo sobreviver, mas, "para muitos operadores e proprietários, não serão suficientes". A CBRE considera que "é provável que, em 2021, venhamos a assistir a alguns processos de venda de joint-ventures, de compra parcial do capital ou de compra de créditos".

Vendas que se seguem a atrasos e adiamentos nos projetos. "No início de 2020, tínhamos um pipeline de hotéis significativo, mas a pandemia levou muitos proprietários e operadores a atrasar as obras e a adiar a inauguração dos hotéis, até porque não conseguiam assegurar o seu funcionamento", pode, ainda, ler-se no relatório.