Venda de mobiliário cresce 11% para 875 milhões em 2021

As cerca de 3325 empresas de comércio de mobiliário a operar em Portugal faturaram 875 milhões de euros no ano passado, um aumento de 10,8% face ao ano anterior, de acordo com dados da Informa D&B.

O estudo sobre comércio de móveis indica ainda que em 2021 as importações neste setor aumentaram 10,4%, situando-se nos 879 milhões de euros. Espanha é o maior fornecedor (43%), seguindo-se França (12,9%), Polónia (9,8%) e China (9,8%).

Desde 2016 que o número de empresas neste setor se mantém estável. Em 2020, o ano mais recente para o qual há dados, registou-se uma ligeira quebra de 1,9%, que se refletiu numa quebra de 2% do emprego nesta atividade, com cerca de 12 715 trabalhadores.

Quase metade das empresas (45%) encontram-se na região Norte, e o Centro e Lisboa concentram, cada uma, 20% das empresas de mobiliário do país. No entanto, explica a Informa D&B, "são as empresas da região de Lisboa que registam o maior número médio de pessoas ao serviço, com uma média de oito colaboradores, bastante superior à média nacional, que é de três empregados por empresa".