Vendas a retalho aumentam em janeiro, com Portugal a crescer acima da média

As vendas a retalho aumentaram em janeiro na zona euro, tanto em termos homólogos (1,7%) como em cadeia (0,6%), tendo Portugal registado subidas muito acima da média, de 4,4% e 4,2% respetivamente, segundo o Eurostat.

De acordo com os dados do gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE), o comércio a retalho também aumentou no primeiro mês do ano no conjunto da UE a 27, quer face a janeiro de 2019 (2,1%), quer relativamente a dezembro passado (0,5%).

Na comparação mensal, Portugal protagonizou a segunda maior subida face a dezembro (4,2%), apenas atrás da Eslovénia (5,6%), enquanto os maiores recuos foram observados na Bélgica (-2,4%) e na Irlanda (-1,7%).

Já na comparação homóloga, Portugal teve o sexto maior aumento (4,4%), atrás de Roménia (11,0%), Hungria (7,6%), Lituânia (5,5%), Polónia (5,2%) e Eslovénia (4,5%), enquanto as maiores descidas tiveram lugar na Bélgica (-1,4%) e na Eslováquia (-1,0%).