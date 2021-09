Vendas a retalho sobem em julho na zona euro e UE na variação homóloga - Eurostat

© Amin Chaar/Global Imagens

O volume das vendas a retalho aumentou em julho, na zona euro e União Europeia (UE), na comparação homóloga, mas recuou face ao mês anterior, divulga o Eurostat.

As vendas a retalho aumentaram, em julho, 3,1% na zona euro e 3,8% na UE, face ao mesmo mês de 2020, mas, de acordo com o gabinete estatístico europeu, o indicador evoluiu no sentido inverso na variação em cadeia, com recuos de 2,3% na zona euro e de 1,9% na UE face a junho.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as maiores subidas homólogas registaram-se na Bulgária (20,2%), Croácia (12,9%) e Lituânia (12,4%), tendo o Luxemburgo (-5,6%), a Áustria (-2,4%), a Alemanha (-0,3%) e a Espanha (-0,1%) apresentado quebras nas vendas a retalho.

Na comparação mensal, a Irlanda (-5,9%), a Alemanha (-5,1%) e a Áustria (-3,9%) apresentaram os maiores recuos e a Croácia (2,5%), Malta (2,3%) e o Luxemburgo (2,2%) as mais fortes subidas.

Em Portugal, as vendas a retalho subiram, em julho, 3,1% na variação homóloga e caíram 0,4% em cadeia.