Vendas de automóveis a cair 3,1% até outubro

Foram matriculados, em outubro, 19.047 novos veículos automóveis em Portugal, um aumento de 7% face a igual mês do ano passado. No entanto, no acumulado do ano, a tendência de quebra mantém-se, com um total de 225.597 novas matrículas, menos 3,1% que no período homólogo. A venda de quase menos sete mil ligeiros de passageiros ajuda a explicar a situação. Em termos de marcas, nada de novo no mercado nacional: Renault, Peugeot e Mercedes-Benz são as três marcas no pódium.

Na performance mensal, as vendas de ligeiros de passageiros até se saíram bem, com um aumento de 12,2% face a outubro de 2018, correspondentes à venda de mais 1.692 carros para um total de 15.649 unidades. Foi, aliás, o único segmento de mercado a crescer durante outubro. Os ligeiros de mercadorias caíram 9,6%, enquanto as vendas de pesados de mercadorias e de pesados de passageiros recuaram quase 24% em cada categoria.

Curiosamente, no acumulado do ano, são só os veículos pesados que estão em terreno positivo, tendo sido matriculados 4.291 veículos pesados de mercadorias, mais 0,7% que no mesmo período de 2018, e 560 pesados de passageiros, um aumento de 35,9% face aos 412 vendidos o ano passado.

Os ligeiros de passageiros estão a cair 3,5%, num total de 189.673 carros matriculados, e os ligeiros de mercadorias recuam 1,3%, correspondentes a 31.073 veículos vendidos desde o início do ano. Na análise por marcas, a mais penalizada é a Nissan, que vendeu, este ano, menos 3.478 ligeiros de passageiros do que o ano passado (menos 28,7%). Segue-se a campeã das preferências dos portugueses, a Renault, que acumula uma quebra de 9,4%, correspondente à veda de menos 2.585 carros. Peugeot, Mercedes e Citröen estão a crescer; Fiat, BMW Opel e Volkswagen estão a perder terreno.