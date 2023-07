Vendas da indústria global da beleza deve crescer 6% até 2027

(Imagem de Arquivo) © DR

A indústria da beleza continua em franca expansão e, segundo o estudo "The State of Fashion: Beauty" da McKinsey & Company, até 2027 as vendas a retalho deste setor devem crescer 6% ao ano, a nível global. O que totalizará cerca de 532 mil milhões de euros (580 mil milhões de dólares) em receitas.

Dentro desta indústria, será o segmento de skincare a conseguir um maior crescimento, conseguindo vendas na ordem dos 238 mil milhões de euros (260 mil milhões de dólares). Atualmente a área dos cuidados com a pele vende cerca de 174 mil milhões de euros (190 mil milhões de dólares).

Já a perfumaria deve aumentar as suas vendas para cerca de 917 mil milhões de euros (100 mil milhões) até 2027, pelo crescimento esperado no mercado chinês e nos Estados Unidos.

Por seu turno, a maquilhagem deve aumentar os seus lucros dos atuais 73 mil milhões para 96 mil milhões de euros (80 mil milhões para 105 mil milhões dólares), diz o relatório da consultora. E os produtos para o cabelo deverão conseguir saltar dos atuais 82 mil milhões para 110 mil milhões de euros (de 90 mil milhões para 120 mil milhões de dólares), "estando num processo de "skinificação" à medida que os consumidores adotam rotinas de vários passos nos cuidados capilares, tal como fazem com os cuidados da pele", refere o "The State of Fashion: Beauty".

O estudo explica ainda que embora os Estados Unidos e a China se mantenham como os principais mercados para estes produtos, é expectável que outras regiões venham a conseguir um papel importante na obtenção de receitas.

Assim, o documento analisa o Médio Oriente e a Índia (para além de estudar o mercado chinês e o dos EUA) por considerar que aqueles são "exemplos de mercados que os players da indústria da beleza podem considerar para um crescimento contínuo". E isto porque a previsão é que prevê-se que ali as que as vendas a retalho de produtos de beleza atinjam 43 mil milhões de euros (47 mil milhões de dólares) até 2027.

A McKinsey & Company justifica este aumento pela "modernização económica no âmbito de novos programas governamentais, ao aumento dos rendimentos das famílias e a uma geração crescente de jovens compradores e utilizadores digitais".

Ao mesmo tempo, espera-se um crescimento de até 10% da indústria mundial de bem-estar, que atualmente vale cerca de 1,38 biliões de euros (1,5 biliões de dólares).

No que toca ao comportamento dos consumidores destes produtos, o estudo mostra que 40% afirma ser fiel às marcas que conhecem e transmitem confiança. Por outro lado, 69% dos inquiridos gosta de experimentar novos produtos, pelo menos de seis em seis meses.

Já para comprar, 45 % dos consumidores indica as lojas físicas como o seu método de aquisição preferido, seguido do online (40%).