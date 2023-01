Vendas de automóveis em Portugal em 2022 ficaram 30,8% abaixo de 2019

Portugal registou 285 291 novas matrículas de veículos registadas em 2022, o que representa uma subida de 2,8% face a 2021, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No entanto, comparativamente com o último ano antes da pandemia, as vendas de veículos automóveis em Portugal ainda estão 30,8% abaixo de 2019.

No final do ano de 2022, a ACAP registava 156 250 veículos vendidos no segmento ligeiro, o que representa uma subida homóloga de 6,6%. A venda dos comerciais ligeiros caiu 18,2%, para 23 541 veículos. O segmento dos pesados registou um crescimento homólogo de 13,4%, para 5 500 unidades.

A ACAP registou também, seguindo uma tendência identificada há vários meses, que as vendas de veículos elétricos continuam a crescer. Em 2022, 11,4% dos veículos ligeiros de passageiros novos são elétricos.