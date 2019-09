Vendas de automóveis na UE recuam 8,4% em agosto

As vendas de automóveis de passageiros na União Europeia (UE) caíram 8,4% em agosto, para 1.041.856 unidades, após uma subida de 1,4% em julho, informou hoje a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

Este recuo foi justificado com uma base de comparação muito ampla no ano anterior, uma vez que em agosto de 2018 registou-se um aumento excecional das vendas de 31,2% antes da entrada em vigor em 01 de setembro desse ano de novos testes de emissões.

As vendas registaram descidas nos principais mercados europeus, mas as mais acentuadas verificaram-se em Espanha (30,8%), em Portugal (19%), na Roménia (18,8%), na Finlândia (16,8%) e em França (14,1%).

Nos primeiros oito meses do ano, as vendas de veículos de passageiros na UE recuaram 3,2% em comparação com o mesmo período de 2018, tendo sido registadas 10,5 milhões de matrículas no total, indicou a associação em comunicado citado pela agência Efe.

Por marcas, entre janeiro e agosto caíram sobretudo as vendas da Nissan (27,3%), da Honda (14,1%), do grupo FCA (12,1%) e cresceram em particular as da Mitsubishi (8,3%), Volvo (4,4%) e Daimler (3,9%).