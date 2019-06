Vendas de automóveis voltam a cair pelo quarto mês seguido

Durante o mês de maio de 2019 foram matriculados, pelos representantes legais de marcas automóveis a operar em Portugal, 26.659 veículos automóveis, uma descida de 3 por cento do que em igual mês do ano anterior.

Esta é uma tendência que já vem desde o início do ano. No período de janeiro a maio foram colocados em circulação 120.945 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 3,6 por cento.

Os ligeiros de passageiros têm liderado esta queda consecutiva. No mês de maio foram matriculados em Portugal 22.724 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 3,9 por cento do que no mês homólogo do ano anterior. Nos cinco primeiros meses de 2019 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 103.290 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 4,7 por cento relativamente a período homólogo de 2018.

Ligeiros de mercadorias sobem

Já o mercado de ligeiros de mercadorias registou em maio uma evolução igualmente desfavorável, tendo decrescido 0,7 por cento face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 3.469 unidades matriculadas. Mas em termos acumulados, no período de janeiro a maio de 2019 o mercado atingiu 15.349 unidades, o que representou um acréscimo de 1,7 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

Veículos pesados a crescer

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, no quinto mês do ano verificou-se um aumento de 32 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 466 veículos desta categoria.

De janeiro a maio a subida é mais ligeira, com 2.306 unidades matriculadas houve um aumento do mercado de 13,9 por cento relativamente ao período homólogo de 2018.