Vendas de bens tecnológicos em Portugal crescem 4,3% no 1º trimestre

As vendas de bens tecnológicos de consumo em Portugal cresceram 4,3% no primeiro trimestre deste ano, para 703 milhões de euros, face a igual período do ano passado, segundo dados divulgados pela GfK.

O ritmo de crescimento das vendas até março foi inferior ao observado nos três primeiros meses do ano, período em que se verificou o crescimento mais que duplicou (8,7%), refere a GfK em comunicado.

O maior crescimento no primeiro trimestre deste ano verificou-se nas telecomunicações (7,9%), com uma faturação de 256 milhões de euros, impulsionado pelos phablet (dispositivo de tela sensível ao toque, com mais de cinco e menos de sete polegadas, que reúne os recursos de um smartphone aos de um tablet), seguido dos equipamentos de escritório (de impressão e multifuncionais), que aumentaram 6,4%, para 26 milhões de euros.