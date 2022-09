Vendas de carros cresceram 32,1% em agosto mas ficam 17,6% abaixo de 2019

Foram vendidos, em Portugal, durante o mês de agosto de 2022 um total de 13.214 veículos automóveis, mais 32,1% do que no mesmo mês do ano passado. Mas, na comparação com agosto de 2019, a quebra é ainda de 17,6%, indicam os dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal.

Destes, 11.349 foram veículos ligeiros de passageiros, o que representa um aumento de 42,2% face a agosto de 2021. Já os ligeiros de mercadorias caíram 20,2%, para 1.450 unidades. Já a venda de pesados quase duplicou (+93%), num total de 415 veículos vendidos o mês passado.

No​​​​ acumulado de janeiro a agosto, o mercado automóvel está a cair 2,8%, tendo sido colocados em circulação 120.093 novos veículos; Os ligeiros de passageiros estão quase em linha com o ano passado (101.293 carros vendidos, correspondentes a menos 0,4%). Os ligeiros de mercadorias estão a cair 19,7% (15.054 veículos) e os pesados crescem 22,5%, correspondentes a 3.746 veículos no total.

No entanto, destaca a ACAP, na comparação com os primeiros oito meses de 2019, a quebra total do mercado automóvel nacional é de 36,3%. As vendas de ligeiros de passageiros estão, ainda, 8,7% abaixo do período pré-pandemia, enquanto, nos ligeiros de mercadorias, a quebra é de 56%.

O único segmento de mercado que está já com vendas acima de 2019 é o dos veículos pesados: mais 4%.