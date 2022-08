Vendas de carros estão 38% abaixo do período pré-pandemia

As vendas de carros cresceram 18,8% em julho., comparativamente a igual mês do ano passado, mas estão 22,5% abaixo de julho de 2019. No acumulado do ano a perda é ainda maior: a quebra homóloga é de 5,9% mas comparativamente a janeiro a julho de 2019 é de 38%.

Os dados são da ACAP - Associação Automóvel de Portugal, que indica terem sido matriculados em Portugal 16.897 veículos automóveis em julho, sendo que, desde o início do ano, foram colocados em circulação 106.879 novos veículos.

A quebra maior é nos ligeiros de mercadorias, que estão a cair 19,7% no acumulado do ano para 13.604 unidades vendidas. Já os ligeiros de passageiros estão a recuar 4,1%, num total de 89.944 carros matriculados. A quebra no total de ligeiros é de 6,5%.

Em contrapartida, o mercado de veículos pesados está a crescer. Em julho quase duplicou, face ao mês homólogo, num total de 528 veículos vendidos, e, nos primeiros sete meses do ano, o acréscimo é de 17,2%, correspondente a 3.331 veículos. Os pesados de passageiros são os grandes responsáveis por esta performance, com as vendas a mais do que quadruplicar (380,6%) em julho e a triplicar (209,4%) no acumulado do ano.

Na comparação com o período pré-pandemia, a quebra nas vendas de ligeiros de passageiros é de 38,8%, e de 38,6% nos ligeiros de mercados. Quanto aos pesados, estão já 1,1% acima de 2019.