Vendas de combustíveis nos postos continuaram a acelerar em maio

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Julho, 2021 • 16:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As vendas de combustíveis nos postos de abastecimento retalhistas voltaram a acelerar em maio, com um crescimento de 41,75% em relação a igual mês do ano passado, segundo a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).

Em comunicado, a entidade fiscalizadora do setor indicou que "as vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas de Portugal continuaram a acelerar em maio de 2021, mantendo a tendência de recuperação face ao cenário pre-pandémico".

Assim, "o valor das vendas de combustíveis rodoviários registado pelos operadores através do Balcão Único da Energia, alcançou em maio de 2021 um valor total de 414,167 milhões de litros (mais 55,7 milhões de litros face ao mês anterior e mais 121,993 milhões de litros do que o verificado em maio de 2020)".

De acordo com a ENSE, "enquanto o gasóleo rodoviário cresceu 39,95% quando comparamos maio de 2020 e maio de 2021, na gasolina rodoviária o crescimento homólogo foi ainda mais expressivo com um aumento de 47,68%, o que levou a uma subida homóloga total de 41,75%, numa altura em que há uma clara retoma das atividades económicas e os níveis de procura mostram estar a recuperar face aos níveis pre-pandémicos", lê-se na mesma nota.

A ENSE salienta ainda que "esta trajetória de recuperação é também visível se analisarmos as vendas totais registadas em maio de 2021 com os valores registados para o mesmo período de 2019", sendo que nesse caso se "constata que a diferença é bastante pequena (-1,13%) mas demonstra-se "uma clara recuperação quando podemos perceber que evoluímos de uma descida total homóloga de 10,64% em abril (quando comparado com o mesmo período de 2019), o que revela uma evidente aceleração dos níveis de vendas e uma aproximação aos valores antes do eclodir da crise pandémica".