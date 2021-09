Vendas de ligeiros de passageiros caíram 35,8% em agosto

O desconfinamento e a retoma de quase todas as atividades económicas não foram suficientes para dinamizar o mercado automóvel em Portugal no último mês. Dados acabados de divulgar pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) dão conta de uma perda de 35,8% na venda de ligeiros de passageiros no mês de agosto, quando se transacionaram 7971 veículos, comparando com igual mês do ano passado.

No total, todos os segmentos recuaram no mês nobre das férias, tendo sido vendidas 10 003 unidades, o que representa uma diminuição de 31,8% face há um ano.

Mas, de janeiro a agosto, o acumulado das vendas evidencia uma trajetória diferente. Foram comercializados 123 544 automóveis, mais 11,5% do que em igual período de 2020. Neste intervalo, o maior acréscimo ocorreu nos veículos pesados (+40,3%), seguidos pelos ligeiros de mercadorias (+16,4), ambas as categorias associadas a um incremento da atividade económica no país.

O otimismo acalentado pelo desempenho do mercado nos oito meses só esbarra quando se comparam os números com 2019, último ano sem pandemia. Aí, há uma queda de 34,5% no acumulado, e de menos 37,6% se estivermos apenas a ter em conta o mês de agosto.

Por marcas

Nos ligeiros de passageiros, a Peugeot está na liderança, com 11 174 unidades vendidas nos primeiros oito meses do ano, mais 10% do que em igual período de 2020.

Seguem-se no ranking a Renault (-5,7%), a Mercedes (-9,2%), a BMW (+28,7%) e a Citroën (+18,5%) a fechar o top 5 das vendas.

Em algumas marcas de luxo também ocorreram variações positivas, como foi o caso da Maserati, que vendeu 17 carros, quando no ano passado só tinha transacionado dois, até final de agosto. A Ferrari vendeu mais um veículo, totalizando agora 16. A Aston Martin, que tinha vendido dois automóveis naquele intervalo, no ano passado, conseguiu comercializar 21 neste ano.

Nos Teslas, carros 100% elétricos, as vendas caíram 17,2% para 710 veículos até final de agosto.