Vendas de produtos alimentares para hotelaria cresceram 16% em 2021

O volume de negócios do setor grossista de produtos alimentares para hotelaria (canal Horeca) cresceu 15,8% em 2021, atingindo os 1100 milhões de euros. Segundo o estudo da Informa D&B sobre o setor, a tendência para este ano também é de crescimento, estimando-se um valor de 14%. Este aumento advém da recuperação do consumo, da atividade turística e da hotelaria, pós-pandemia.

Em 2020 o volume de negócios do setor caiu 29% e, entre as 37 das principais empresas do setor, 26 registaram quedas nas suas receitas.

Nesse ano operavam no setor português de grossistas de alimentação um total de 9 109 empresas, tendo o seu número registado um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior. Cerca de 25% das empresas grossistas centram a sua atividade na distribuição de frutas e produtos hortícolas, à frente das distribuidoras de bebidas, que ocupam o segundo lugar, representando quase 17% do total.

Este é um setor que se caracteriza pelo seu elevado grau de atomização (cerca de 90% dos operadores contam com menos de dez empregados), sendo que grande parte são empresas familiares com um âmbito de atuação regional.

A zona Norte concentra o maior número de empresas, representando pouco mais de 30% do total. A zona Centro e a de Lisboa agregavam perto de 26% e de 24% dos operadores, respetivamente.