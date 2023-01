Vendas de vinhos da Beira Interior cresceram 43,7% em 2022

© Rodrigo BUENDIA/AFP

Os vinhos produzidos na região da Beira Interior registaram em 2022 "um crescimento de 43,7% no seu volume de vendas" relativamente ao ano anterior, anunciou esta segunda-feira a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI).

Segundo a CVRBI, que tem sede na cidade da Guarda, "este crescimento é sustentado no número de vinhos certificados [e] vem demonstrar a forte aposta da região na certificação dos seus vinhos, e na promoção nacional e internacional dos mesmos".

A fonte também referiu, em comunicado enviado à agência Lusa, que no ano passado as exportações de vinhos da Beira Interior "registaram um crescimento de 7,4% relativamente ao ano anterior, representando, neste momento, 29,5% das vendas totais de vinhos da região".

"Estes resultados são fruto do empenho dos nossos associados, que cada vez mais acreditam no enorme potencial que a Beira Interior tem e no seu caminho de constante afirmação da qualidade dos seus vinhos", justificou a CVRBI, que é presidida por Rodolfo Queirós.

Ainda de acordo com a nota, a direção daquela entidade pretende continuar a apostar na promoção dos vinhos da região "quer em Portugal, quer além-fronteiras".

A CVRBI programou várias iniciativas para realizar ao longo do ano de 2023, com o objetivo de aumentar a notoriedade dos vinhos produzidos na região.

Para ajudar na comercialização de vinhos, a CVRBI possui uma loja física (Loja dos Vinhos) e outra 'online'.

A Loja dos Vinhos da Beira Interior, que está instalada na sua sede, na cidade da Guarda, surgiu em dezembro de 2019 para ser um 'welcome center' da Rota dos Vinhos da Beira Interior.

A CVRBI tem sede na Guarda, no Solar do Vinho, e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios, onde se contabilizam perto de cinco mil viticultores.

Na sua área existem cerca de 70 produtores de vinho, sendo quatro adegas cooperativas e os restantes produtores particulares.