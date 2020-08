Vendas do comércio ainda abaixo dos níveis pré-pandemia

As vendas do comércio a retalho mantiveram uma trajetória de recuperação em julho, mas ainda estão abaixo dos níveis pré-crise da covid-19.

“O índice de volume de negócios no comércio a retalho registou uma variação homóloga de -3,0% em julho, que compara com -5,7% no mês anterior”, lê-se no destaque divulgado esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Ou seja, registou-se uma recuperação de 2,7 pontos percentuais face a junho.

As vendas de produtos alimentares já seguem uma recuperação mais rápida e já estão ao nível de julho do ano passado, registando uma variação nula (-2,4% no mês anterior). Os produtos não alimentares ainda registam uma variação negativa de -5,4%).

Comparando com o mês de junho (variação em cadeia), “o índice agregado situou-se em 3,9% (5,3% em junho)”, indica o INE. “O agrupamento de produtos alimentares passou de uma diminuição de 6,4% em junho para um aumento de 4,5% em julho. Os produtos não alimentares aumentaram 3,4% (17,2% no mês precedente)”, acrescenta o gabinete de estatística.

Emprego e remunerações em baixa

“Em julho, os índices de emprego e de remunerações diminuíram, respetivamente, 3,6% e 0,6% em termos homólogos (variações de -3,2% e -0,7% em junho, pela mesma ordem)”, refere o INE.

Comparando com junho, os índices de emprego e de remunerações registaram variações de 1,1% e -4,5%, respetivamente.

As horas trabalhadas também recuperam lentamente. “O índice de horas trabalhadas passou de uma variação homóloga de -10,5% em junho para -8,3% em julho”, refere o INE.