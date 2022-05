Vendas do grupo Bosch sobem 10,1% em 2021 para 78,7 mil milhões de euros

© D.R.

As vendas do grupo Bosch subiram 10,1% no ano passado, em termos homólogos, para 78,7 mil milhões de euros, "um crescimento significativo em vendas e resultados, apesar de um ambiente difícil", divulgou esta quarta-feira a empresa.

Em igual período, o resultado operacional (EBIT) "aumentou mais de metade para atingir 3,2 mil milhões de euros", sendo que a sua margem melhorou 4%, comparada com 2,8% um ano antes.

"O resultado bem-sucedido de 2021 reforça a nossa confiança à medida que enfrentamos o ambiente desafiador deste ano", afirmou Stefan Hartung, presidente do Conselho de Administração da Robert Bosch GmbH, na apresentação dos resultados anuais.

O grupo Bosch aumentou de vendas em todas as regiões.

Na Europa, "as vendas totalizaram 41,3 mil milhões de euros, um aumento de 8,9%" face ao ano anterior, sendo que ajustado aos efeitos da taxa de câmbio, a subida é de 10%.

Na América do Norte, as vendas cresceram 6,5% (9,3% depois de ajustado os efeitos da taxa cambial) para 11,4 mil milhões de euros, e as vendas na América do Sul totalizaram 1,4 mil milhões de euros, mais 32% em termos homólogos (45,1% depois de ajustado os efeitos cambiais).

Na região Ásia Pacífico, que inclui outras regiões, as vendas atingiram 24,5 mil milhões de euros, mais 13,1% em termos homólogos (11,7% após ajustamentos).

No final do ano passado, o grupo Bosch empregava 402.614 pessoas em todo mundo, mais 7.580 face a 2020.

"Este crescimento foi visto em todas as três regiões: Europa, América e Ásia", refere o grupo.