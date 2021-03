Vendas e preços de placas gráficas disparam com "boom" das criptomoedas

Dinheiro Vivo 08 Março, 2021 • 20:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O KuantoKusta, um dos canais mais influentes do e-commerce em Portugal, revelou na passada quarta-feira (dia 3), que o "boom" das criptomoedas fez disparar a procura de placas gráficas em Portugal, mais concretamente em fevereiro onde esta procura registou um aumento de 300% face ao mesmo período do ano anterior.

As placas gráficas são extremamente valiosas para decifrar os códigos das moedas, num processo que exige uma máquina potente para resolver transações matemáticas no menor tempo possível e, assim, receber pagamentos.

"Mesmo com o crescimento do e-commerce e o confinamento, são números muito acima do que seria expectável para a época, ultrapassando toas as estimativas provocando quebra de stock num produto já em escassez no mercado" explica Sara Sá, do departamento de marketing do KK, em comunicado.

De acordo com os dados avançados pela empresa, 85% dos utilizadores que procuram este tipo de produto na plataforma são homens entre os 18 e os 34 anos, mas é entre os 25 e 34 anos que compram mais. Já no que respeita ao valor médio deste tipo de placas, e como consequência do crescimento da procura, este superou os 50% em alguns modelos, e hoje chega a custar cerca de €2.000.



O KuantoKusta, através do google trends, verificou também que a partir do final de dezembro de 2020 a procura pelo produto mais do que triplicou e tem vindo a ganhar cada vez mais popularidade, sobretudo graças ao investimento de figuras públicas no produto financeiro.

Relativamente aos modelos que apresentam um maior número de vendas no KK são: ASUS ROG STRIX RADEON RX 5700 8GB OC GDDR6MSI; GEFORCE RTX 3070 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 - 912-V390-00 e ASUS GEFORCE GTX 1660 SUPER 6GB OC GDDR6 - 90YV0DW0-M0NA00.