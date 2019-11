Vendas no comércio a retalho abrandam para 3,5% em outubro

O aumento das vendas no comércio a retalho abrandou pelo segundo mês consecutivo, para 3,5% em outubro, face ao período homólogo anterior, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em setembro, o índice de volume de negócios no comércio a retalho aumentou 3,8%, registando outubro uma variação homóloga inferior em 0,2 pontos percentuais (pp).

O índice do agrupamento produtos não alimentares desacelerou 0,7 pp, para 2,9%, enquanto o agrupamento de produtos alimentares abrandou, de uma variação homóloga de 3,8% em setembro para 4,1% em outubro.

Também no mês passado, os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, registaram aumentos homólogos de 2,6%, 3,9% e 1,9%, respetivamente, face a 2,6%, 5,1% e 2,5% em setembro, pela mesma ordem.

Sobre a variação mensal do índice agregado das vendas no retalho, o INE adianta ter sido de 2,2% em outubro (contra uma descida de 2,5% no mês anterior).

O índice do agrupamento produtos alimentares passou de uma variação mensal negativa em 1,4% em setembro para um aumento de 1,4% em outubro, enquanto o de produtos não alimentares passou de uma queda de 3,3% para 2,8%.

Em termos nominais, o índice agregado desacelerou 0,3 pp, para 1,8% em outubro.

As variações dos índices dos agrupamentos produtos alimentares e produtos não alimentares foram de 3,6% e 0,3% respetivamente, contra 3% e 1,4% em setembro, pela mesma ordem.