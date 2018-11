Vendas no comércio a retalho sobem em outubro

O crescimento das vendas no comércio a retalho foi de 5,2% em outubro, depois de ter apresentado um aumento de 1,1% no mês anterior, indicou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, “o índice de volume de vendas no comércio a retalho registou um crescimento homólogo de 5,2%, taxa 4,1 pontos percentuais superior à observada no mês anterior”, refere o INE em comunicado.

Na nota informativa, o INE explica que o crescimento do índice total refletiu a aceleração nos agrupamentos de Produtos Alimentares e de Produtos não Alimentares em 2,1 pontos percentuais e 5,7 pontos percentuais, respetivamente, para taxas de variação de 4,7% e 5,6% pela mesma ordem.

Na comparação com o mês anterior, as vendas no comércio a retalho aumentaram 2,3% (-1,9% em setembro), com os agrupamentos de Produtos Alimentares e de Produtos não Alimentares a crescerem 1,5% e 3,0%, respetivamente, contra -2,4% e -1,4% em setembro, por ordem idêntica.

Em termos de emprego, o índice apresentou em outubro um crescimento homólogo de 2,5%, depois de no mês anterior ter evoluído 2,3%.

Em termos mensais, este índice apresentou uma queda de 0,3% (-0,5% no mesmo período de 2017).

As remunerações efetivamente pagas cresceram, em termos homólogos, 3,7% (4,5% em setembro), enquanto face ao mês anterior diminuíram 1,0%.

O índice de horas trabalhadas, ajustado de efeitos de calendário, cresceu 2,0% na comparação com o mesmo período do ano passado (-0,4% no mês anterior).

Quando comparado com setembro, o mesmo índice aumentou 4,1% (contra uma subida de 1,7% em outubro do ano passado).