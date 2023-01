Vendas no retalho descem 1,8% em dezembro mas sobem 4,8% em 2022

Porto, 29/02/2020 - Mercearias tradicionais sobrevivem apesar de haver cada vez mais supermercados.

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Janeiro, 2023 • 12:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As vendas no comércio a retalho registaram uma descida homóloga de 1,8% em dezembro, a maior do último trimestre do ano, mas no conjunto de 2022 aumentaram 4,8%, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira.

As vendas no setor registam aumentos em todos os meses de 2022 até outubro (subida de 0,7%), começando a diminuir a partir de novembro (-0,9%, face a igual mês de 2021), e agravando-se a queda (-1,8%) em dezembro.

Para a queda contribuíram tanto o agrupamento dos produtos alimentares, que diminuíram 5,3% em dezembro (-4,5% em novembro), e o dos produtos não alimentares com um abrandamento de 0,6 pontos percentuais (p.p.).

No quarto trimestre de 2022, as vendas no comércio a retalho contraíram 0,7% em termos homólogos (4,4% no trimestre anterior), com os agrupamentos de produtos alimentares e não alimentares com variações homólogas trimestrais de -4,3% e 2,3%, (0,1% e 7,9% no 3.º trimestre 2022).

No conjunto de 2022, as vendas aumentaram 4,8%, contra uma variação média de 4,5% no ano anterior, segundo o instituto.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram em dezembro subidas homólogas de 2,6%, 6,6% e 2,2% (2,3%, 7,8% e 2% em novembro).

Em termos de média anual, registada pelo INE em 2022, a variação do emprego, das remunerações e das horas trabalhadas (dados brutos) foi 3,3%, 8,1% e 5,5% (0,1%, 4,1% e 2% em 2021).