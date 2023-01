Vendas nos centros comerciais com cartão atingiram o melhor ano de sempre

O último trimestre do ano, com o efeito Natal, é o que mais pesa nas vendas: em 2022 representou 31,7% face aos 30,5% de 2019 © Pedro Granadeiro / Global Imagens

As vendas das lojas nos centros comerciais, pagas com cartão, registaram, em 2022, um crescimento de 20,6% comparativamente a 2019, ou seja, ao período pré-pandemia, tornando este o melhor ano de sempre. Os dados são de um estudo da REDUNIQ Insight, desenvolvido para a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), e mostram que "a variação positiva da faturação das lojas é principalmente explicada pelo aumento do número de transações, com mais 20,9% em relação a 2019".

O aumento do número de compras permite perceber que, apesar da subida galopante da inflação em 2022, o gasto médio de cada consumidor na ida ao shopping não sofreu praticamente alterações, passando de 37,3 euros no período de pré-pandemia para os 37,2 euros em 2022. Ao fim de semana, o valor médio das compras foi de 38,3 euros.

Sem surpresas, a análise por trimestre mostra que os últimos três meses do ano representam, como é habitual, o maior peso nas vendas, com 31,7%. No último trimestre de 2019 haviam sido 30,5%. Tal como os gastos ao fim de semana, contabilizado de sexta a domingo, representam cerca de metade da faturação nos centros comerciais. Se tivermos em conta apenas o sábado e o domingo, esse peso é de 34%. Já nos dias úteis, é o período pós-laboral - a partir das 17h00 - que representa 42% das vendas.

O estudo mostra, ainda, que 34% do total de faturação registada nos Centros Comerciais com pagamentos em cartão é relativa a compras de moda. Seguem-se os supermercados, que pesam 28%, e a restauração, que assegurou 14%.

Significativa é a mudança de hábitos dos consumidores em relação ao periodo pré-pandemia, aferido pelo crescimento dos pagamentos com cartão em setores como a perfumaria ou a restauração, com aumentos de 84% e de 127%, respetivamente.

"O ano passado foi um ano de recuperação plena para os nossos lojistas, apesar de ter começado com grandes restrições de circulação e apesar das pressões inflacionista, resultado do profissionalismo e dinâmica que todos souberam colocar", refere, citado no comunicado, o CEO da APCC, Rodrigo Moita de Deus.