Vendas pela internet cresceram 50% no Natal a nível mundial

Dinheiro Vivo 13 Janeiro, 2021 • 14:07

O Relatório de Compras no Natal em 2020 foi hoje divulgado pela Salesforce, empresa tecnológica multinacional, e vem mostrar que houve, tal como esperado, um crescimento nos gastos digitais face a 2019. Este crescimento fixou-se nos 50% e traduz-se, por consequência, "numa das maiores temporadas de compras digitais".

Relativamente a valores, os consumidores gastaram 1.1 biliões de dólares em todo o mundo em compras através de plataformas digitais. Nesta mesma época festiva, os valores correspondentes a 2019 foram de 723 mil milhões de dólares.

Para compreender algumas das tendências que marcaram a atípica época festiva de 2020, a Salesforce combinou as perceções de mais de mil milhões de consumidores globais - em mais de 40 países - entre 1 de novembro e 31 de dezembro. Estas são as principais conclusões:

1. O comércio digital aumentou no final do ano, apesar das promoções terem começado mais cedo

Embora os retalhistas tenham iniciado o período de promoções mais cedo do que o habitual, a grande parte das vendas digitais registou-se durante a tradicional época de compras deste período festivo. Na Cyber Week, o total de vendas através destas plataformas atingiu os 270 mil milhões de dólares, enquanto as duas primeiras semanas de dezembro representaram 181 mil milhões.

2. Retalhistas que disponibilizaram opções de recolha fora das lojas, e outras modalidades de entrega, cresceram quase duas vezes mais rápido do que os concorrentes que não o fizeram

Com os sistemas de envio sobrecarregados e os consumidores a darem prioridade à segurança, os comerciantes que apresentaram novas opções de recolha das compras ultrapassaram quem não apresentou esses serviços.

3. Consumidores adotaram opções de financiamento

A procura pela compra de presentes de Natal em prestações ou através de cartão de crédito apresentou também um aumento muito significativo - 109% face ao ano anterior.

4. Artigos desportivos e para a casa foram as categorias de produtos em maior destaque

A receita de artigos desportivos cresceu 108% em comparação com 2019, logo seguida pela categoria de "artigos para o lar" que obteve um crescimento de 89%, e os alimentos e bebidas a mantiveram o ritmo de 80%. Por outro lado, os segmentos de roupa desportiva (35%), calçado (39%), vestuário (40%) apresentaram o menor crescimento nas receitas desta temporada festiva.

5. Retalhistas preparam-se para o "returnageddon"

Ainda que os níveis de compra tenham aumentado exponencialmente, espera-se que mais de 330 mil milhões de dólares em compras online sejam devolvidos a nível global - cerca de 30% de todas as compras feitas - como resultado do pico de comércio eletrónico neste período.

"A época festiva de 2020 foi definida pela pandemia e forçou os comerciantes e marcas a inovarem rapidamente com a introdução de novas formas de recolha de compras online, concierges virtuais e foco nas redes sociais, mensagens e transmissões em direto, para chegarem aos clientes de novas formas", afirma Rob Garf, vice-presidente de Estratégia Industrial para o retalho da Salesforce.

"Esperamos que essas inovações permaneçam em 2021, com as estratégias de períodos festivos a tornarem-se no novo padrão que os consumidores esperam dos retalhistas e das suas marcas favoritas" confessa ainda.