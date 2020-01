Venderam-se 179 mil casas em 2019. Vistos gold valem 625 milhões de euros

Para o imobiliário, 2019 “foi um ano extraordinário mas já é passado”. Depois da tormenta que o mercado atravessou até 2013, o setor está a colher os frutos da “tempestade perfeita”, que resultou da criação dos vistos Gold e do regime dos residentes não habituais. Agora que o Governo se prepara para fazer alterações de peso às duas “galinhas de ovos de ouro”, os responsáveis do setor desdobram-se em alertas.

“Acho que o impacto do fim dos vistos gold vai ser enorme. Apesar de estar em cima da mesa uma limitação geográfica, a perceção que fica é que se está a empurrar para acabar, que é o desejo de uma parte do Governo. O regime proposto vai gerar pouco interesse”, aponta Pedro Lancastre, CEO da JLL Portugal.

Durante a apresentação do estudo anual da consultora sobre o mercado imobiliário em Portugal, o tema foi omnipresente. O sentimento da JLL para 2020 é de “otimismo com impaciência”, diz Patrícia Barão, responsável pelo segmento Residencial.

“Os vistos Gold e os residentes não habituais deram um boost enorme à economia. Acredito que 2020 será um ano de oportunidades, mas temos de resolver esta encruzilhada: ou continuamos a oferecer condições e estabilidade, ou tomamos decisões restritivas que põem em causa a confiança dos investidores”, ressalva a responsável.

As intenções do Governo português já fazem eco lá fora. “Estivemos recentemente em Londres e colegas de vários países questionaram-nos sobre estas medidas, porque as más notícias são as primeiras a chegar. Se o Governo português tivesse limitado, desde o início, os vistos Gold em Lisboa e no Porto, o regime não teria tido um centésimo da adesão que teve”, defende Pedro Lancastre.

De acordo com a JLL, dos 25 mil milhões de euros transacionados no ano passado na compra e venda de casas, 2,5% são atribuíveis aos vistos Gold, o equivalente a 625 milhões de euros. Foram transacionadas em 2019 perto de 179 mil casas.

Em sete anos foram emitidos mais de 7500 vistos e investidos em Portugal cerca de quatro mil milhões de euros, 95% dos quais em imobiliário. Para os responsáveis da consultora, o peso dos carimbos dourados na economia vai muito além destes números.

“É mais do que números, é a perceção. Dá a ideia que estamos a dizer: ‘já não precisamos de vocês’. Deixamos de dizer ‘welcome to Portugal'”, afirma Pedro Lancastre.

“Temos de pensar no impacto que isto vai ter nos próximos 25 mil milhões, que é enorme. O colateral é importante”, conclui Patrícia Barão.

Além disso, “investir 500 mil euros em Lisboa é diferente de investir esse montante em Santarém ou na Covilhã. É preciso comprar mais e a rentabilidade é mais difícil”, acrescenta Maria Empis, diretora de reserach da consultora.

Venda de casas dispara 204% em 4 anos

Segundo a análise da JLL à evolução do mercado imobiliário, em 2019 foram cimentados os recordes atingidos no ano anterior. Em imobiliário comercial foram investidos 3,24 mil milhões de euros, o que equivale a 23% de todo o volume transacionado durante a década, que ultrapassou os 14 mil milhões de euros.

O segmento do retalho foi a estrela do setor, tendo concentrado 40% do investimento. Segue-se a aposta em escritórios, com 27%, e a hotelaria com 10%.

No que toca a escritórios, o mercado está “mais dinâmico do que nunca” e a disponibilidade de espaço é “a mais baixa de sempre”, refere Maria Empis. O preço das rendas prime atingiu os 25 euros por metro quadrado, um valor “que não se via há 20 anos”. Até 2023 deverão ser criados 500 mil metros quadrados de escritórios novos em Lisboa. A reabilitação de espaços existentes, como o Monumental, é uma das apostas dos promotores.

Já no segmento do retalho, ‘luxo’ e ‘comércio de rua’ vão continuar a ser as palavras de ordem. Na Avenida da Liberdade estão previstas sete novas aberturas em 2020. Dolce & Gabbana e Gucci são duas das marcas já com presença assegurada na avenida mais cara da capital. No ano que passou, 64% das lojas de rua que abriram em Lisboa foram restaurantes.

No mercado residencial, 2018 e 2019 concentraram um terço das vendas de casas da última década. Entre 2014 e 2018 o crescimento das vendas foi de 204%. Das vendas concretizadas pela JLL, 57% foram feitas a compradores estrangeiros, que correspondem a 47 nacionalidades.

No capítulo da promoção imobiliária, o principal desafio será “encurtar o tempo de licenciamento dos projetos”, aponta Gonçalo Santos, Head of Development da JLL. Os grandes projetos que vão marcar os próximos anos em Lisboa são a Encosta da Tapada, a Matinha, projeto Metropolis. Fora da capital o destaque vai para o desenvolvimento da Comporta.