Problemas na emissão de matrículas faz ‘cair vendas de carros em janeiro

A venda de carros em janeiro deste ano registou uma quebra homóloga em todas as categorias de veículos. No total foram emitidas 18 050 matrículas (-2,1%), mas esta descida não traduz a atividade dos operadores, sendo sobretudo atribuída a um problema no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira que impediu a emissão de matrículas ao ritmo normal.

Esta situação está a fazer com que carros cujo imposto (ISV) já foi pago em janeiro, cheguem às mãos do cliente final com matrícula de fevereiro porque, segundo afirmou ao Dinheiro Vivo o presidente da Associação do Clube Automóvel de Portugal (ACAP), ainda no último dia de janeiro se registaram casos destes.

Em comunicado, a ACAP salienta que o facto de as empresas pagarem os impostos mas se verem impedidas de avançar com a entrega do veículo ao cliente além de ter impacto na tesouraria, causa também danos reputacionais que “resultam da insatisfação de clientes”, além de que impedem o cumprimento de objetivos que estavam fixados.

O problema informático da emissão de matrículas foi sendo sentido ao longo de todo este mês e estará relacionado com o novo sistema de fiscalidade automóvel que entrou em vigor no início deste ano.