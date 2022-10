Vendeu a sua casa em 2021? Pode não ter direito aos 125 euros do Governo

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Outubro, 2022 • 08:44 Partilhar este artigo Facebook

Quem vendeu a sua casa no ano passado arrisca-se a não receber o apoio extraordinário de 125 euros. Isto porque - e dependendo do valor da venda e das mais-valias - "os rendimentos de mais-valias são tratados do mesmo modo que os restantes, como sejam, os rendimentos do trabalho dependente", esclarece o Governo. A notícia é avançada pelo Negócios, depois de casos em que contribuintes cujo salário não atinge 37800 euros de rendimento bruto anual (e que teriam direito ao subsídio) se terem apercebido que não o iriam receber.

Segundo fonte oficial do Ministério das Finanças, contactada por aquele jornal, se, por um lado, "a aquisição (ou a venda) de habitação não constitui qualquer fator de exclusão do apoio extraordinário", por outro este "é aferido pelo rendimento bruto declarado relativo a 2021, independentemente da tipologia de rendimentos em causa". O que quer dizer que as mais-valias obtidas com a transação do imóvel contam como rendimentos de trabalho dependente.

Para além disto, o Governo decidiu que "não são relevantes para o presente efeito os regimes fiscais de exceção de tributação, tal como é o caso do reinvestimento do valor de realização ou mesmo de exclusão parcial de tributação de dividendos". Ou seja, mesmo que o todo o valor obtido com a venda da cada tenha sido reinvestido noutra habitação, as mais-valias fazem aumentar o rendimento bruto e, se o contribuinte ultrapassar os 37800 euros, já não vai ser elegível para a atribuição do apoio extraordinário.