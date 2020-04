Ventilador pulmonar desenvolvido no CEiiA testado por instituições da UMinho

O Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel (CEiiA) anunciou, este sábado, que o ventilador pulmonar que está a desenvolver vai ser testado pela Escola de Medicina da Universidade do Minho e pelo Centro Clínico Académico de Braga.

“Os testes realizados em modelos mecânicos revelaram que o produto desenvolvido tem características que se comparam às dos ventiladores usados em unidades de cuidados intensivos”, revela José Miguel Pêgo, médico e professor da Escola de Medicina da UMinho, em comunicado.

Em causa o ventilador que tem como nome ‘Atena’, um equipamento que o CEiiA está a desenvolver com a comunidade médica e científica em resposta à emergência nacional e global de saúde causada pela covid-19.

O plano prevê uma primeira produção de 100 unidades no CEiiA até final de abril. Após esta fase, está prevista uma produção de 400 unidades até final de maio. Nos meses seguintes, iniciar-se-á a produção descentralizada com o objetivo de atingir as 10.000 unidades, pode ler-se no comunicado.

De acordo com o CEiiA, em três semanas, com o trabalho conjunto entre 106 engenheiros de várias áreas, intensivistas, pneumologistas, anestesistas e internistas de hospitais públicos e privados do Norte e Sul do país e a Escola de Medicina da Universidade do Minho, foi possível chegar à fase de protótipo funcional.

O equipamento está agora em fase de teste com pulmões artificiais. O CEiiA garante que estão a ser cumpridos “todos os requisitos funcionais definidos para o tratamento de doentes em falência respiratória aguda”.

O ‘Atena’ enquadra-se na tipologia de ventiladores mais avançados e complexos, os chamados “invasivos”, acrescenta a empresa.