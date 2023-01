Verão 2022: Quebra de 4% nas reservas online de alojamento coloca Portugal abaixo da média da UE

Apesar de verão de 2022 ter sido de recordes para o turismo nacional, em hóspedes e receitas, as plataformas de reservas de alojamento online como a Airbnb, Booking, Tripadvisor ou a Expedia viram o número de noites compradas cair 4% entre julho e setembro, face a 2019, totalizando 14 milhões. Portugal fica assim abaixo da média da União Europeia onde o número de noites compradas online subiu 9% em relação ao período pré-pandemia, adiantam os dados do Eurostat divulgados esta segunda-feira, 9.

Segundo o gabinete europeu de estatística, no terceiro trimestre do ano passado, o conjunto dos países da UE registou 251 milhões de dormidas através destas plataformas, acima dos 230 milhões verificados em 2019. Já no acumulado dos primeiros nove meses de 2022, somaram-se 450 milhões de dormidas, mais 6,3% face a 2019.

Apesar da recuperação alcançada na maioria dos países, há 12 Estados-membros que ficaram ainda aquém do último ano pré-pandemia, e Portugal foi um deles. Por outro lado, a Bélgica, a Suíça e a França viram as reservas nestes sites subir 30%.

"Analisando para os nove Estados-membros da UE com mais de 10 milhões de dormidas em 2019, torna-se claro que o turismo de plataforma nos países de destino mais populares recuperou (quase) completamente, com as potenciais exceções de Portugal e Áustria, que, ainda assim, estão perto de seus níveis pré-pandémicos", adianta o Eurostat.

Apesar de no conjunto total das contas entre julho e setembro Portugal ter ficado um passo atrás da média da UE, o país teve duas das regiões no top das 20 mais populares para férias no verão: o Algarve e Lisboa, que registaram, no período referido, mais de dois milhões de dormidas cada.