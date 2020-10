Verdes anunciam sentido de voto na terça-feira

deputado do Partido Ecologista os Verdes, José Luís Ferreira © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Na quinta-feira, o PEV apresentou propostas numa reunião com o primeiro-ministro, António Costa, e, na resposta, o Governo manifestou abertura para aceitar algumas delas e é isso que estará em análise pela direção dos Verdes, acrescentou a mesma fonte, citada pela Lusa

O sentido de voto da bancada dos Verdes, com dois deputados, no OE2021 será anunciado às 10 horas de terça-feira, escassas cinco horas antes de começar o debate, na generalidade, na Assembleia da República, em Lisboa.

A votação na generalidade do Orçamento é na quarta-feira, no parlamento, e, se for aprovado, segue-se um período de especialidade, ao pormenor, antes da votação final global, prevista para 26 de novembro.

O Governo do PS está a negociar com os partidos de esquerda - BE, PCP, PEV e o partido Pessoas-Animais Natureza (PAN) -, mas não há ainda garantias públicas de que venha a ser aprovado.

O PCP foi o primeiro a anunciar a sua abstenção, na sexta-feira. Neste domingo seguem-se PAN e BE e os Verdes na terça-feira.

PSD, CDS e Chega e Iniciativa Liberal já anunciaram o seu voto contra.