Vestager quer empresas europeias protegidas de ofensiva chinesa

Os países da União Europeia devem comprar ações em empresas da região para as proteger da ofensiva chinesa. Esta é posição defendida pela comissária europeia da concorrência, Margrethe Vestager, numa altura em que a Comissão Europeia está a preparar medidas para reforçar o poder dos estados-membros dos 27 nestas tentativas de aquisição.

“Não temos qualquer problema em ver os países a atuarem como participantes do mercado, se tal for necessário, caso queiram ficar com ações de uma empresa, se a quiserem proteger de uma aquisição”, refere a também vice-presidente da Comissão Europeia em declarações divulgadas no domingo pelo Financial Times.

À conta do novo coronavírus, as ações das empresas europeias têm desvalorizado nas praças financeiras e tornaram-nas mais vulneráveis a uma possível ofensiva chinesa, habitualmente protagonizada por empresas participadas estatais do país liderado por Xi Jinping.

“É muito importante que estejamos conscientes de que há um risco real de os negócios que estão vulneráveis podem ser alvo de uma oferta de aquisição. A situação mostra-nos que temos de trabalhar de forma muito intensa e que esta é uma das nossas principais prioridades”, acrescenta a comissária dinamarquesa.

Ainda assim, Vestager lembra que as pessoas “são mais do que bem-vindas para virem fazer negócios na Europa mas não utilizando formas de concorrência injustas”.

Em junho, a Comissão Europeia vai apresentar um pacote de medidas para reforçar o poder dos países em negócios com a China. Este pacote de medidas será depois consultado e pode ser ratificado pelo Parlamento Europeu.