Via Verde. Um ecossistema muito além das auto-estradas

Pedro Mourisca, CEO da Via Verde, explica-nos como a empresa portuguesa que pertence à Brisa começou e como estão a expandir o ecossistema de mobilidade para apps variadas e soluções para a cidade.

“A Via Verde acontece por uma necessidade. A zona de portagens em Carcavelos não conseguia albergar todos os carros que passavam ali em hora de ponta, daí procurarem-se soluções”. Utilizou-se dessa forma uma tecnologia originalmente norueguesa usada para outras soluções e adaptou-se pela primeira vez em auto-estradas e assim nasce a Via Verde.

A Via Verde aposta agora mais nos smartphones, para passar para uma mobilidade centrada nos carros, para uma mobilidade centrada nas pessoas. Há vários serviços Via Verde em apps, incluindo o Via Verde Estacionar, que permite estacionamentos sem pré-carregamentos nem moedas. A empresa quer tornar-se num parceiro das cidades e do automóvel. Veja o vídeo.

