Viagens de portugueses para o estrangeiro dispararam 592,8% no segundo trimestre

A sede dos portugueses por viajar intensificou-se entre a Páscoa e o início do verão, principalmente para destinos fora de portas. No segundo trimestre do ano, os residentes realizaram 774,2 mil viagens ao estrangeiro, um disparo de 592,8% ,face ao mesmo período homólogo, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira, 27.

Este é, segundo o gabinete de estatística, o maior número de viagens ao estrangeiro realizadas desde a pandemia mas, apesar do crescimento face a 2021, os valores ainda estão 6,5% abaixo dos registados entre abril e junho de 2019.

Apesar do expressivo crescimento das viagens para o exterior, Portugal continuou a ser a primeira opção para o mercado interno. Do total de viagens concretizadas no segundo trimestre, 5,5 milhões, 85,9% (4,7 milhões) foram cá dentro.

No total, os portugueses viajaram mais no segundo trimestre do que em igual período do ano passado (+52,2%) e do que nos primeiros três meses deste ano (+195,6%), Ainda assim o número de viagens ficou ainda 1,7% aquém do pré-pandemia.

"O "lazer, recreio ou férias" foi a principal motivação para viajar (2,6 milhões de viagens, +49,9%; -3,7% face ao 2ºT 2019), apesar da redução de representatividade (47,6% do total, -0,7 p.p.2 face ao 2ºT 2021). Seguiu-se o motivo "visita a familiares ou amigos" que correspondeu a 2,1 milhões de viagens (38,0% do total, -2,0 p.p.) e cresceu 44,4% (-1,0% em relação ao 2ºT 2019)", explica o INE.

Na hora de escolher onde pernoitar, o "alojamento particular gratuito" manteve-se como a principal opção de alojamento, (62,1%). Já os "hotéis e similares" concentraram 31,7% das dormidas resultantes das viagens turísticas no segundo trimestre de 2022.