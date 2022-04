Viagens de portugueses com o terceiro valor mais baixo em 10 anos

O Centro foi o destino preferido dos portugueses nas viagens dentro do país em 2021. © DR

Os anos de pandemia colocaram um travão abrupto ao turismo nacional que, depois de ter atingido os melhores valores de sempre em 2019, viu a atividade cair a pique a partir de 2020. A recuperação tem sido feita de forma progressiva e os indicadores mostram que em 2021 a atividade começou a recuperar, mas ainda a um ritmo lento.

No ano passado, os portugueses realizaram 17,5 milhões de viagens - em Portugal e no estrangeiro -, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Apesar do crescimento de 21,6% em comparação com 2020, este número fica ainda aquém dos 24,5 milhões de viagens feitas no ano de 2019, o maior recorde de sempre.

É preciso recuar até 2013 (17,8 milhões de viagens) para encontrar um valor aproximado ao de 2021. Olhando para a última década, as viagens feitas pelos portugueses no ano passado representaram o terceiro valor mais baixo de sempre desde 2012, sendo apenas ultrapassado pelos anos de 2020 (14,4 milhões de viagens) e de 2012 (17,1 milhões de viagens).

A vontade de viajar, quer em território nacional quer para o estrangeiro, esteve condicionada pelas restrições impostas pela covid-19, nos últimos dois anos. O alívio de algumas medidas em 2021 aliado ao processo de vacinação acelerado e à implementação do Certificado Digital Covid instigaram a confiança de portugueses para sair de casa e fazer as malas, quer em Portugal quer para o estrangeiro.

Viagens ao estrangeiro sobem 50%

A sede por fazer as malas e rumar a outros países foi evidente e traduziu-se num crescimento de 50% entre janeiro e dezembro de 2021. Só nos últimos três meses do ano, os portugueses realizaram 398,9 mil viagens o que representa um aumento de 547,3% face ao período homólogo de 2020.

Esta subida explica-se pelas restrições que pautaram o fim do ano em 2020, altura em que a circulação quer em Portugal quer para o estrangeiro esteve altamente condicionada.

"A grande variação observada deveu-se ao facto de no período homólogo terem sido implementadas medidas mais restritas à circulação, em especial nos meses de novembro e dezembro", justifica o INE.

Na hora de planear as férias, Espanha e França continuaram a ser os dois principais destinos escolhidos pelos portugueses. Mas há um terceiro que se destacou. Itália foi o terceiro país preferido dos residentes, destronando o Reino Unido, que caiu para a sexta posição na lista de países escolhidos pelos portugueses para viajar.

Centro lidera nas viagens domésticas

Apesar do interesse em atravessar a fronteira, as viagens dentro país representaram a maior fatia das deslocações (94,2%) realizadas em 2021 pelos portugueses. Cá dentro, o Centro foi a região que liderou absorvendo 29,2% das viagens totais, seguindo-se o Norte que somou 22,2%.

Já o Algarve foi a região que "mais preponderância ganhou face ao ano anterior (+1,4 p.p.; +3,0 p.p. em 2019), reforçando a 3ª posição como principal destino das viagens nacionais (17,4%)", refere o gabinete de estatística.

Na lista de motivos para viajar, o "lazer, recreio ou férias" foi o que justificou a maior fatia das deslocações, seguindo-se a "visita a familiares ou amigos".

As viagens de negócios continuam ainda longe dos valores pré-pandemia e são o segmento mais afetado. As novas formas de trabalho remoto travaram a fundo as deslocações por motivos profissionais. Em 2021 somou-se um milhão de viagens com este propósito, metade do valor de 2019.