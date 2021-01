Viagens dos residentes em Portugal caíram 26,7% entre julho e setembro

Comparando com o mesmo trimestre de 2019, as viagens turísticas dos residentes em Portugal caíram mais de um quarto (26,7%). No total, os portugueses fizeram 6,4 milhões de viagens entre julho e setembro, revelam os dados publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As viagens dentro do país concentraram a esmagadora maioria das deslocações, representando 97,5% das viagens feitas (6,2 milhões de viagens).

Num total de 6,4 milhões de viagens feitas pelos residentes no terceiro trimestre, só 162 mil teve destino ao estrangeiro, nota o INE. O tombo das viagens ao estrangeiro é significativo entre julho e setembro, com uma queda de 84,8% em termos homólogos.

No período analisado, a principal motivação para viajar continuou a ser a categoria "lazer, recreio ou férias", que contabilizou 4,4 milhões de viagens durante um verão, com uma redução de 22,5% em termos homólogos. Esta motivação representou 70% das viagens feitas entre julho e setembro, tratando-se de um aumento de 4 p.p em relação ao trimestre homólogo.

Já o motivo "visita a familiares ou amigos" representou 24,4% do total das viagens, correspondendo a 1,6 milhões de viagens. Face ao terceiro trimestre de 2019, foi sentida uma redução de 2.2 p.p.

Os "hotéis e similares" concentraram 25% das dormidas resultantes das viagens turísticas nesses meses de 2020, perdendo peso no valor total. Ganhou ainda mais força o "alojamento particular gratuito", que já era a principal opção. No terceiro trimestre de 2020 representou 61% das dormidas.

(em atualização)