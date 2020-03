Viana do Castelo. Empresários insatisfeitos com medidas de apoio

A Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC) considera que as medidas de apoio à economia e de manutenção de emprego anunciados pelo Governo “não são suficientes nem tratam da mesma maneira todos os setores de atividade”.

Em comunicado, a associação reivindica “novas medidas e apoios”, como, entre outras, a “bonificação das taxas de juro associadas às linhas de crédito hoje anunciadas, o apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem, prevendo-se também o pagamento das ausências destes fora dos períodos de interrupção letiva, e a impossibilidade de, durante o período de contingência, não ser possível fazer ações de despejo de inquilinos por falta de pagamento das rendas”.

O Governo anunciou hoje medidas de apoio às empresas que garantem aumento de liquidez próximo dos 9,2 mil milhões de euros, dos quais 5,2 mil milhões na área fiscal, três mil milhões na de garantias e mil milhões na contributiva.

Para a instituição, que representa cerca de 1.100 associados, “é imperioso que o setor do comércio e serviços tenha também acesso aos apoios agora mencionados”. “O comércio representa mais de 700.000 ativos, dos quais 500.000 a trabalhar em micro, pequenas e médias empresas. Os restantes serviços empregam mais de um milhão de trabalhadores. Os apoios terão de ser urgentemente operacionalizados para chegarem o mais rapidamente possível à economia”, adianta a nota.

Na terça-feira, a AEVC apelou à implementação de “procedimentos e processos simples e rápidos” nos acessos das empresas afetadas pela pandemia da Covid-19. Numa carta aberta enviada ao ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, a AEVC acrescenta também que “urge” uma “atitude colaborativa e interventiva de todos os agentes para a rápida disponibilização dos apoios, moratórias para empresas e particulares sem ou com reduzida liquidez, solidariedade e cooperação interinstitucional”

Segundo números avançados à Lusa pelo presidente da instituição, Manuel Cunha Júnior, cerca de 80% das 600 lojas comerciais instaladas na área urbana de Viana do Castelo fecharam portas por causa da pandemia. O responsável explicou que “aquela estimativa resulta de um levantamento que está a ser feito junto do comércio, cafés e restauração na cidade de Viana do Castelo”.

Segundo o presidente da AEVC, “o tecido empresarial instalado em todo o concelho de Viana do Castelo integra cerca de 3.400 empresas, perto de 1.000 dos setores de hotelaria, restauração e similares”. “No concelho de Viana do Castelo cerca de 70% das empresas já decidiram encerrar por causa da pandemia de Covid-19”, especificou.