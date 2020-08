VIC Properties inicia descontaminação dos solos da Matinha

A VIC Properties vai arrancar este mês com o processo de descontaminação dos solos da Matinha, na freguesia de Marvila, em Lisboa. Os trabalhos vão incidir nesta fase no Loteamento A, que tem uma área de 89.320 metros quadrados e onde cerca de 23 mil metros quadrados se encontram contaminados. A descontaminação deverá estar concluída em fevereiro de 2021.

A VIC adquiriu em junho do ano passado os terrenos da Matinha com vista à construção de duas mil habitações e um conjunto de infraestruturas dedicadas ao lazer e aos serviços. A propriedade da Matinha tem uma área de implantação de cerca de 20 hectares, com um total de 260 mil metros quadrados de área de construção acima do solo.

Após a compra dos terrenos, a promotora imobiliária, em parceria com a eGiamb, procedeu à caracterização da qualidade dos solos e das águas subterrâneas do Loteamento A, o que permitiu localizar os principais pontos contaminantes. Recorde-se que nestes terrenos funcionou até 1999 a Fábrica de Gás da Matinha.

Para retirar os contaminantes presentes nos solos e nas águas, a VIC contratou o consórcio EGEO Pragosa. Segundo diz a promotora em comunicado, o processo de descontaminação contempla diversas medidas de gestão de risco, de forma a proteger os trabalhadores e toda a área envolvente: os resíduos que vão ser retirados da Matinha serão transportados em veículos adequados, sempre cobertos e com lavagem prévia dos rodados, sendo encaminhados para destino final; as águas contaminadas serão tratadas numa ETAR móvel, a ser instalada no local.

Para acompanhar todos os trabalhos foi criada uma Comissão de Acompanhamento Ambiental, que é composta por mais de uma dezena de entidades.