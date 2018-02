Vieira da Silva: Há mil precários com ‘luz verde’ para entrarem no Estado

O número foi avançado esta quinta-feira pelo ministro Vieira da Silva: são cerca de mil os trabalhadores com vinculo precário que já têm ‘luz verde’ para entrarem nos ‘quadro’ do Estado ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária na Administração pública (PREVPAP).

“As comissões paritárias estão a trabalhar e já há mil trabalhadores que viram o seu processo finalizado e está apenas dependente da homologação final – do ministro das Finanças e de mim próprio – do parecer positivo que foi dado à integração nos quadros da administração pública”, afirmou o ministro do Trabalho à saída do debate de atualidade sobre emprego, promovido pelo PS.

No âmbito do PREVPAP, chegaram às Comissões de Avaliação Bipartida (CAB) cerca de 31 mil requerimentos de trabalhadores precários, estando previsto que transitem para contrato de trabalho em funções públicas todos aqueles em que se concluir que prestam funções que correspondem a necessidades permanentes dos serviços. O objetivo do governo é que os primeiros concursos públicos para admissão destes trabalhadores arranquem este ano já que está previsto que todas as situações fiquem regularizadas até ao final do ano.

Depois do parecer das CAB, os processos são remetidos aos ministros para homologação. Só depois de terminado este circuito é que estão reunidas as condições para que os concursos se iniciem.

A homologação dos ministros é igualmente relevante para que os trabalhadores se mantenham ao serviço, caso o seu contrato a termo chegue ao fim. Os atrasos na análise dos processos têm feito com que em vários serviços do Estado e autarquias haja trabalhadores precários que estão a ser enviados para casa porque o contrato chegou ao fim.