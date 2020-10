Vieira da Silva. Mexer na TSU "tornou-se um tema tóxico"

Ex-ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva. © Orlando Almeida/Global Imagens

O antigo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, defendeu esta terça-feira dificuldades numa reforma das fontes de financiamento da Segurança Social, em particular, se envolver alterações na Taxa Social Única paga pelas empresas, ainda que haja um aparente consenso para alterações que visem passar a taxar mais o lucro das empresas, com propostas já antes apresentadas pelo PCP( em 2018) e, pelo lado dos patrões, num estudo da Confederação do Comércio e Serviços (CCP) do final de 2017.

"Hoje, mexer na TSU é uma tarefa de grande dificuldade política. Tornou-se um tema tóxico", considerou Vieira da Silva, um dos participantes num debate online promovido pela CCP sobre a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social num momento em que o sistema enfrenta perdas significativas e um aumento de encargos devido à pandemia, e a chamada almofada das pensões - o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) - vê recuar em dez anos o seu tempo de vida para cobrir défices nas pensões.

O ex-ministro defendeu também que as atuais circunstâncias, com dificuldades de previsão dos efeitos da pandemia, não favorecem grandes reformas. "Estamos numa situação absolutamente excecional. Estamos ainda muito longe de perceber a globalidade dos efeitos", defendeu.

Vieira da Silva comentava propostas apresentadas no debate da CCP por Fernando Ribeiro Mendes, ex-secretário de Estado da Segurança Social, e Armindo Silva, autor de um estudo da Confederação de Comércio e Serviços de final de 2017 que apontava a uma redução da TSU compensada por contribuições para a Segurança Social tendo como incidência os lucros das empresas - ou o valor acrescentado líquido - permitindo equilibrar as contribuições de sectores com mão-de-obra mais intensiva e ou com mais capital intensivo.

Taxar os lucros

A ideia continua a ser trabalhada pelo consultor, que no debate desta terça-feira considerou que o modelo atual da Segurança Social é sustentável apenas a "termo incerto", estando previsto que o FEFSS se esgote no final da década de 1940 e em projeções que, também, assumem um crescimento das contribuições em linha com a evolução do PIB nos próximos anos, sem considerar efeitos como o da automação ou a evolução dos salários abaixo do ritmo de aumento da produtividade. "O governo devia apresentar cenários alternativos", defendeu sobre as projeções que acompanham a proposta do Orçamento do Estado para 2021.

Na proposta do consultor da CCP, as empresas conheceriam uma correção, em baixa da TSU, em função da evolução dos lucros, deixando-se de fora os salários de empresários em nome individual, Administração central e entidades sem fins lucrativos. Os efeitos poderiam garantir a criação de mais de 100 mil empregos numa versão maximizada da reforma, ou ficar pelos 47 mil numa versão com menor incidência nos lucros das empresas nas contribuições para a segurança social.

Segundo Armindo Silva, sectores como sectores como agricultura, educação ou alguns serviços veriam diminuições significativas nos custos com contribuições para a Segurança Social neste modelo. Por outro lado, o sector da eletricidade e gás viram a contribuição duplicar com base no valor acrescentado líquido, o imobiliário aumentaria encargos em 27% e outros sectores teriam aumentos menores, como os transportes e armazenagem, que entregariam mais 0,6% à Segurança Social.

Ainda assim, assegurou, esta subida dos custos não se refletiria numa redução significativa nas margens líquida das empresas destes sectores.

Imóveis a financiar pensões

Já Fernando Ribeiro Mendes fez notar um aumento das despesas da Segurança Social com prestações não contributivas devido aos apoios de emergência criados para apoiar quem perdeu rendimentos devido à crise pandémica. Para o também coordenador do grupo de trabalho "Protecção Social" do Fórum dos Serviços, que organizou o debate, as "incidências de tipo pandémico tenderão a existir de forma recorrente" e a forçar maior desequilíbrio entre receitas do sistema contributivo da Segurança Social e as despesas necessárias para cobrir este tipo de crises.

O ex-secretário de Estado do governo de António Guterres defendeu que é necessário pensar numa "nova arquitetura" das fontes de financiamento, assente em três pilares, o último dos quais virado para a capitalização de contribuições complementares voluntárias - uma ideia que tem sido recusada no debate político sobre o futuro das pensões portuguesas. Neste último pilar, o ex-governante socialista considerou que as contribuições financeiras dos beneficiários das pensões poderiam vir de outro tipo de rendimentos que não os do trabalho. "Estou a pensar nos imóveis. No fim das nossas vidas, poderiam ser afetos ao financiamento da pensão complementar", sugeriu.

Sistema "robusto"

Devido à pandemia, a Segurança Social registava em agosto um défice de 85,9 milhões de euros, com as despesas extraordinárias em apoios a serem suportadas por transferências do Orçamento do Estado e com recurso a financiamento europeu.

No relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social que acompanha a proposta do Orçamento do Estado, o governo projeta um recuo de dez anos na capacidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social fazer face a défices no sistema de pensões. As projeções recebem novas previsões de evolução demográfica da Comissão Europeia que antecipam uma forte quebra da população ativa e também assumem uma interrupção nos saldos da Segurança Social remetidos para o Fundo de Estabilização, que em 2019 ultrapassou pela primeira vez o valor de vinte mil milhões de euros.

Ontem, no parlamento, o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, admitiu preocupação com a evolução. Ainda assim, defendeu, "o sistema público é naturalmente robusto do ponto de vista da sustentabilidade financeira".