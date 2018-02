Vieira da Silva: Mudanças na lei laboral em linha com programa do governo

Um dia depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter revelado uma taxa de desemprego de 8,9% – a mais baixa desde 2008 -, o PS avançou com um debate de atualidade sobre o tema. Às críticas dos partidos à direita do PS e às exigências de alteração da legislação laboral que se ouvem à esquerda, o ministro do Trabalho e da Segurança Social respondeu que apesar do recuo do desemprego e da subida do emprego, o governo não está satisfeito, mas avisou que as mudanças legislativas serão em linha com o que está no programa do governo.

Vieira da Silva socorreu-se de alguns indicadores que, referiu, dão conta do crescimento quantitativo e qualitativo do emprego, mas sublinhou que não é ainda suficiente. “2017 veio confirmar o ritmo de criação de emprego e de aceleração da redução do desemprego”,sustentando esta leitura no facto de o mercado de trabalho estar “finalmente” a absorver muitos dos que estavam inativos ou que tinham desistido de procurar emprego.

A este lado mais quantitativo, juntou alguns indicadores que dão contam também de uma melhor qualidade, nomeadamente o facto de 78% dos novos contratos por conta de outrem realizados em 2017 serem sem termo e de as contribuições para a segurança social terem crescido 7%, ou seja o dobro do crescimento de 3,5% registado no emprego.

“Isto é uma mudança estrutural e de fundo que foi trazida pela nova maioria que existe nesta Assembleia da República” afirmou, em resposta ao deputado do PSD Adão Silva que, durante o debate, tinha afirmado que “foi o anterior governo que criou condições para que se criasse mais emprego e se combatesse o desemprego”.

Adão Silva afirmou mesmo que “o caminho é hoje mais fácil porque alguém trilhou o caminho das pedras”, lembrou que o desemprego iniciou esta tendência de descida a partir de 2013, e finalizou a sua intervenção apelando ao governo e aos partidos que o apoiam para que “não destruam o que custou tanto a construir”.

Apesar dos dados, Vieira da Silva afirmou que o governo não está satisfeito e que serão feitas mudanças na legislação laboral “em linha do que está no programa do governo”. Este tema tem agitado o o debate político ao longo destes últimos dias com os parceiros de esquerda BE e PCP a avisarem que há que tomar medidas para reduzir a precariedade laboral, dinamizar a contração coletiva e que é preciso ir além da mera reversão das medidas tomadas pelo anterior governo – que procedeu a uma alteração do Código do Trabalho, em 2012.