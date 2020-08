Vila Baleira Hotels com ponte aérea entre Cascais e Porto Santo

O grupo Vila Baleira Hotels & Resorts inicia sexta-feira (14 de agosto) uma ponte aérea entre Cascais e a ilha do Porto Santo. Os voos charters semanais, realizados em parceria com a Sevenair, vão prolongar-se até 19 de setembro e permitem também a ligação aos aeródromos de Bragança, Viseu e Portimão.

A nova rota contempla a realização de seis voos semanais (14, 22 e 29 de agosto e 5, 12 e 19 de setembro). Com capacidade para o transporte de 16 pessoas, que podem levar até um máximo de 20 quilos de bagagem, a aeronave Bae Jetstream 32 irá ligar o aeródromo de Cascais ao aeroporto do Porto Santo em duas horas e quinze minutos. Com partida às 11h20, estes voos vão assegurar ainda a ligação aérea para passageiros oriundos dos aeródromos de Bragança, Viseu e Portimão.

“Com a retoma gradual das ligações aéreas ao Porto Santo, e numa altura em que alguns mercados internacionais ainda se encontram fechados ou colocam a exigência de realização de quarentena de 14 dias no regresso à origem, o Vila Baleira Resort – Porto Santo teve de se adaptar e procurar novas ofertas para o turista nacional”, frisa Bruno Martins, diretor geral do grupo.

As duas unidades do grupo Vila Baleira Hotels & Resort, no Porto Santo e no Funchal, reabriram portas ostentando já o selo Clean & Safe. Para maior segurança dos hóspedes, o grupo tem um seguro que garante despesas de assistência e repatriamento caso um cliente contraia a covid durante a sua estadia, e oferece o teste de diagnóstico, que tem de ser feito três dias antes da partida para Porto Santo.