Vila Galé pede investimento mais rápido na Portela

O administrador do grupo hoteleiro Vila Galé disse esta quarta-feira, num encontro com jornalistas, que “é preciso acelerar a capacidade de crescimento” do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Gonçalo Rebelo de Almeida não se pronuncia sobre “opções técnico-táticas da localização”, mas considera que “é absolutamente vital para o crescimento do país e da região em particular”.

O Estado e a ANA – Aeroportos de Portugal, concessionária dos aeroportos nacionais, assinaram ontem o acordo que permite a expansão aeroportuária no Humberto Delgado, em Lisboa, e a concretização do projeto do Montijo – a chamada Portela+1.

“A Vila Galé está contente, porque os constrangimentos que existem neste momento no aeroporto da Portela são públicos e notórios”, enfatizou, acrescentando que “a matemática é simples: menos passageiros a chegar com mais oferta a tendência será uma degradação das taxas de ocupação”.