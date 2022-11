Vinho: Meta dos mil milhões de exportações em 2023 está "muito comprometida"

Frederico Falcão, presidente da Viniportugal. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A pouco mais de um mês do final do ano, o presidente da ViniPortugal ainda acredita que 2022 será um novo ano recorde de exportações do setor, mas admite que a meta dos mil milhões de euros exportados em 2023 é um objetivo "muito comprometido". E é para ajudar a acelerar o ritmo de crescimento nos mercados externos que a associação delineou um plano de promoção externa em que vai gastar 8,3 milhões de euros para realizar cerca de duas centenas de ações em 21 mercados. Só os EUA, Canadá e Brasil vão absorver quase 50% do orçamento.

"Em 2023 vamos ter que crescer a um ritmo mais acelerado para atingirmos o nosso objetivo dos mil milhões de euros. Se fecharmos 2022 com um acréscimo de 1,5%, isso significa que teremos de crescer 6,24% para o ano para chegarmos à meta, que está, neste momento, naturalmente muito comprometida", admitiu Frederico Falcão em declarações ao Dinheiro Vivo, à margem do Fórum Anual da ViniPortugal, que hoje decorre em Fátima.

O orçamento promocional será equivalente ao que está a terminar, mas com grande foco em "muitas ações em pontos de venda" e em categorias mais altas, como forma de estimular as vendas de vinhos portugueses e acelerar o crescimento. Frederico Falcão reconhece que 2022 "não foi o ano que esperávamos, após dois anos anos de pandemia", mas lembra que a instabilidade dos mercados mundiais, agravada pela guerra, e a falta de matérias subsidiárias, desde o cartão, ao vidro, às paletes e mesmo aos contentores, fez com que "mesmo havendo encomendas, muitos produtores não pudessem responder por incapacidade de embalarem os seus vinhos".

Depois de um primeiro semestre em queda, as exportações voltaram a terreno positivo na segunda metade do ano, mas a taxas muito baixas: 1% em termos acumulados nos primeiros nove meses do ano. "De certa forma há alguma desilusão, não é um ano exemplar para nós", reconhece o presidente da ViniPortugal.

Para 2023, o plano de promoção externa mantém os mesmos valores de investimento, 8,3 milhões de euros, e os mesmos 21 mercados estratégicos, mas com um certo desinvestimento na China, país que continua, ainda, muito fechado à conta da estratégia de combate à pandemia. Será compensado com crescimento nos EUA, Brasil e Canadá.

O orçamento afeto a Angola também deverá crescer um pouco. "Fizemos uma prova em Angola, este ano, que correu bem, vamos agora retomar as provas de maior dimensão, já que o mercado está a responder tão bem", explica Frederico Falcão. Angola, que chegou a ser o maior mercado de exportação dos vinhos portugueses, está este ano a crescer 86% em valor e 60% em volume, e está já no top 5 de destinos dos vinhos tranquilos. "Tenho sérias dúvidas que volte aos níveis do passado, mas esperamos que continue a crescer em 2023", sustenta.

Dos 21 mercados em que a ViniPortugal pretende realizar ações, oito são países terceiros - México, Coreia do Sul, Japão e China, além dos EUA, Canadá, Brasil e Angola - e os restantes são europeus. Não há novos mercados de aposta previstos, embora as verbas alocadas ao mercado ucraniano possam vir a ser usadas nesse sentido, já que dificilmente haverá condições para fazer ações de promoção na Ucrânia em 2023.

Já a Rússia mostra "intenções de compra crescentes", o que tem levado muitos produtores a questionar a ViniPortugal sobre a existência ou não de embargo aos vinhos, o qual existe apenas para produtos de luxo, ou seja, para garrafas acima dos 300 euros. O plano de promoção de 2023 contempla algum investimento no mercado russo, "muito baixo e exclusivamente dedicado a promoções em redes sociais e com o objetivo de manter o nome de Portugal vivo", diz Frederico Falcão.

No total, o plano de promoção prevê 51 ações externas com participação direta das empresas, 41 eventos, 91 ações de educação/formação, a presença em sete feiras do setor, como é o caso da Prowein, na Alemanha e no Brasil, e sete ações de promoção em loja, colocando Portugal em destaque nos monopólios do Canadá e da Suécia, entre outros.

Mas as ações da ViniPortugal não se limitam aos mercados internacionais. Em Portugal, a associação interprofissional faz ações de vinho a copo. E está envolvida num projeto piloto, que está a decorrer na Comunidade Intermunicipal de Viseu, de avaliação da carta e do serviços de vinhos dos restaurantes - em parceria com a AHRESP, que tem a seu cargo a avaliação ligada à ementa e culinária - para a atribuição do selo 'Best Wine Selection'. Feita a avaliação, a ViniPortugal dá formação aos restaurantes para colmatar as lacunas existentes. O ensaio está a "correr muito bem" e o objetivo é alargar o programa a todo o país.