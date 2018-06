Vinho: Porto recebe em outubro congresso internacional de inovação tecnológica

Acabou de ser apresentado, no Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, o programa do Wine Track® 2018, uma jornada científica e profissional que traz ao Porto novas soluções para os desafios do mundo dos vinhos, em outubro.

A fraude e a contrafação são duas preocupações para o sector a nível mundial, responsáveis por prejuízos e quebra de credibilidade nas empresas, para além da fuga a impostos estatais. Foi neste contexto que nasceu a marca Wine Track®, com encontros já realizados em França, Espanha e agora, pela primeira vez, Portugal.

“Desde o início do Wine Track®, a OIV tem dado a sua patronagem a este importante simposium científico, demonstrando a importância da restreabilidade no sector mundial vitivinícola”, refere Jean-Marie Aurand, diretor geral da OIV, Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, em nota à imprensa.

“O objetivo é garantir a perfeita segurança de consumo ao consumidor e permitir que este conheça as condições de produção e distribuição, e assegurar que não se trata de uma contrafação”.

A comercialização de bebidas espirituosas ocorre a uma escala global. Por cada segundo, são consumidas cerca de 1000 garrafas de vinhos, com várias origens e percursos. É para esta razão que muitas garrafas apresentam selos de autenticidade, uma marca física que assegura a identidade do produto na sua viagem pelo mundo.

“As garrafas espalham-se por todo o mundo: viajam”, explica Paulo Barros, secretário-geral da ALABE, Associação dos Laboratórios de Enologia. “Temos biliões de garrafas que circulam entre países, entre produtores e consumidores neste mercado global. Mas, de alguma forma, tem que se estabelecer a ligação ao local onde foram produzidas. Ou seja, rastrear o seu percurso”.

O Wine Track® 2018 é organizado pela Société des Experts Chimistes de France e pela ALABE, com a patronagem da OIV. O evento ocorre a 26 de outubro no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.