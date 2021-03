Vinho. Prémios Grandes Escolhas são conhecidos em evento online

© Miguel Pereira da Silva / Global Imagens

Pelo Facebook, Instagram, Youtube ou no site Grandes Escolhas. A escolha é sua. A cerimónia de entrega dos Prémios Grandes Escolhas - Os Melhores do Ano 2020 decorre, este ano, em versão online, a partir das 18h00 de quinta-feira, dia 4 de março, e são quatro os canais disponíveis para acompanhar o evento e conhecer os melhores do vinho em ano de pandemia.

Os prémios são da responsabilidade da revista Vinho Grandes Escolhas, uma tradição com mais de 20 anos, e que, habitualmente, são dados a conhecer num grande jantar de gala que reúne cerca de mil convidados. Este ano não há convidados nem jantar de gala, mas João Geirinhas, diretor de negócio da revista Grandes Escolhas, acredita que o evento "manterá a dignidade habitual, com a vantagem de ser alargado a todos os que se quiserem juntar a este momento de homenagem e reconhecimento a todos os que se têm desafiado e reinventado no vinho e na gastronomia, áreas tão penalizadas pela pandemia".

Ao Dinheiro Vivo, João Geirinhas reconhece que 2020 foi um ano "muito duro" para todo o setor do vinho, mas, também, para os media, constituindo, por isso, um "desafio acrescido" para uma revista da especialidade, cuja principal fonte de receitas é a organização de eventos vínicos, próprios ou para terceiros. "Tudo isso esteve suspenso ou foi cancelado em 2020, o que constituiu uma grande dor de cabeça porque representa 70% da nossa fatura anual", explica.

Sem essa parcela, com muitos dos pontos de venda da própria revista fechados, como quiosques e livrarias, e com um quebra de receita, também, da publicidade, houve que reestruturar a empresa e cortar custos. "Foram decisões muito difíceis, mas foi necessário para conseguirmos sobreviver e manter o essencial, que é sair todos os meses para a banca", diz Geirinhas. A equipa editorial manteve-se, sem grandes mexidas, mas houve que reduzir o departamento de marketing e eventos. "Ainda começamos por recorrer ao lay-off simplificado em abril, porque pensamos que seria uma solução temporária, mas com o arrastar da pandemia percebemos que era insustentável manter uma equipa dedica a eventos que não se podiam fazer", sublinha este responsável, acrescentando: "Ainda fizemos alguns eventos online, mas são coisas pequenas que não têm a força ou a dimensão dos eventos ao vivo.

A própria tiragem da revista foi reduzida a metade, para os sete mil exemplares mensais, mas, em contrapartida, a presença da Grandes Escolhas nas plataformas digitais cresceu significativamente, com a revista a contar com cerca de 400 mil visitantes mensais ao seu site. Além disso, conseguiu manter estável a sua base de assinantes. E 2021 é encarado com "expectativa". "Foi necessária muita resiliência e muito sangue frio para sobreviver a tudo isto, mas sentimo-nos com mais força para responder às exigências que o futuro, quando a normalidade vier, nos trará", sublinha João Geirinhas.

Na cerimónia de amanhã, que arranca às 18h00, em streaming, a partir do Hotel Vila Galé Ópera, em Lisboa, serão anunciados o TOP 30 nacional, escolhidos entre os milhares de vinhos provados pelos jornalistas da revista Grandes Escolhas durante o ano, bem como o melhor vinho português na categoria de Espumante, Branco, Tinto e Fortificado. Serão, ainda, atribuídos os 20 Troféus Grandes Escolhas a empresas, produtores, instituições e profissionais na área do vinho e gastronomia que mais se distinguiram no ano 2020.

Além dos prémios, o evento contará com três pequenos momentos de conversa liderados por Luís Lopes, diretor da revista Vinho Grandes Escolhas. Os convidados são os presidentes do Instituto da Vinha e do Vinho, da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e da ViniPortugal, com Bernardo Gouvêa a fazer um balanço do ano de 2020 e a perspetivar o que será 2021, Manuel Pinheiro a falar da importância de uma Denominação Origem - neste caso, o Vinho Verde - para a promoção dos vinhos e Frederico Falcão a explicar a importância da promoção externa para a marca Vinhos de Portugal.