Vinho. Produção mundial deve crescer só 1% em 2020

Em Portugal, a colheita esperada em 2020 estará em linha com a do ano anterior, diz a OIV © Direitos Reservados

A produção mundial de vinho deverá, este ano, crescer cerca de 1% para um valor estimado de 258 milhões de hectolitros. Estes são dados divulgados, esta terça-feira, pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), que considera que esta produção "abaixo da média" pelo segundo ano consecutivo "não é, necessariamente, uma má notícia" para o setor, dada a "elevada volatilidade e incerteza" que a pandemia de covid-19, mas, também, as tensões geopolíticas e as alterações climáticas, estão a criar no mercado mundial.

Na análise por regiões, a entidade liderada por Pau Roca, destaca a produção "mais baixa do que a média" na União Europeia, com as medidas tomadas por países como a Itália, França e Espanha para reduzirem a colheita a terem "impacto significativo, enquanto nos EUA, o volume esperado é equivalente à vindima de 2019 (24,7 milhões de hectolitros), embora a incerteza causada pelos fogos possa levar a novas revisões das previsões. Na América do Sul, foram as condições climatéricas "desfavoráveis" a causar estragos, em especial na Argentina e no Chile, que deverão cair 17% e 13%, respetivamente, para 10,8 milhões e 10,3 milhões de hectolitros.

Já a África do Sul "regressa finalmente à normalidade", após vários anos de seca, com uma produção de 10,4 milhões de hectolitros, 7% acima do ano passado. Por fim, se a Austrália regista "fortes perdas" devido aos incêndios, na Nova Zelândia o cenário é o oposto, com uma "colheita recorde". Na Austrália, a quebra esperada é de 11% para 10,6 milhões de hectolitros, na Nova Zelândia o aumento é, também, de 11%, mas para 3,3 milhões de hectolitros.

Na Europa são esperados mais sete milhões de hectolitros do que em 2019, o que significará uma vindima total da ordem dos 159 milhões de hectolitros, um aumento de 5%. As estimativas para Portugal apontam para uma produção de 6,5 milhões de hectolitros, "em linha com a colheita de 2019 e com a média dos últimos cinco anos", destaca a OIV.

Itália deverá registar uma quebra de 1%, para 47,2 milhões de hectolitros, enquanto em França é esperado um aumento de 4% para 43,9 milhões de hectolitros, e em Espanha as previsões são de um crescimento de 11% para 37,5 milhões de hectolitros. "Destaque-se, no entanto, que os três países, que, juntos, respondem por 49% da produção de vinho mundial e 81% das produção na UE, apresentam níveis preliminares de produção para 2020 que são inferiores à média dos últimos cinco anos", destaca esta entidade, que lembra que a Organização Comum de Mercado do vinho da UE subsidia a regulação da produção, designadamente, com ajudas à colheita em verde (corte de uvas antes da sua maturação, para evitar um excesso de produção).