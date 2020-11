Vinhos. Mercado nacional perdeu 189 milhões de euros até setembro

© Miguel Pereira da Silva / Global Imagens

Foram vendidos em Portugal, nos primeiros nove meses do ano, 185 milhões de litros de vinho no valor total de 592 milhões de euros. São menos 189 milhões de euros que correspondem a 23 milhões de litros a menos do que em igual período de 2019. Em termos percentuais, o mercado nacional está a cair 10,9% em volume e 24,2% em valor. O preço médio cai 14,9% para cerca de 3,2 euros o litro.

Estes são dados da Nielsen apresentados esta manhã pelo Instituto da Vinha e do Vinho no Fórum Anual da ViniPortugal, que este ano decorre em versão totalmente digital. As perdas da restauração, segmento habitualmente responsável por quase 60% do valor gerado pelo setor do vinho, são as grandes responsáveis pela quebra do mercado nacional em 2020. Fechados em abril e maio e a trabalhar a meio gás desde então, os restaurantes estão com quebras de 46,8% nas vendas de vinho, quer em valor quer em volume. No total, foram vendidos 237 milhões de euros em vinhos nos restaurantes nacionais entre janeiro e setembro, menos 209 milhões do que no período homólogo. Em quantidade, foram vendidos 36 milhões de litros contra os 68 milhões do ano passado.

Com os portugueses confinados e os restaurantes limitados no seu funcionamento, é natural que as famílias aumentem o consumo de vinhos na grande distribuição para levar para casa. Este segmento de mercado está a crescer 6,5% em volume e 6% em valor, mas não compensa, nem de longe nem de perto, as perdas da restauração. A moderna distribuição vendeu 149 milhões de litros de vinho este ano, mais nove milhões do que em 2019, no valor de 355 milhões de euros. São 20 milhões a mais. A questão é o preço. O preço médio na restauração é de 6,58 euros por litros, ligeiramente inferior ao ano passado, enquanto na distribuição é de 2,38 euros por litro, também um pouco inferior ao período homólogo.

Estes são dados exclusivos dos vinhos tranquilos, ou seja, não incluem os espumantes ou o vinho do Porto, categorias que estão, ainda, a ser mais castigadas com a falta de festas e de momentos de celebração. Os vinhos tintos e rosados reforçaram ligeiramente a sua quota, face ao ano passado, e representam, agora, 57,1% e 4%, respetivamente, do vinho consumido em Portugal. Em contrapartida, os vinhos brancos perdem terreno, e correspondem, agora, a 38,9% do consumo.

Por regiões, o Alentejo lidera, com 34,6% em quantidade e 37,2% em valor, mais cai ligeiramente, com o Douro, os Verdes e a Península de Setúbal a reforçarem quota em valor. Representam 18,6%, 16,6% e 13,5% das vendas totais. Em volume, os Verdes e a Península de Setúbal são os segundos e terceiros mais vendidos em Portugal, com 19,4% e 19,3% de quota, respetivamente, com o Douro a cair para a quarta posição, embora reforce em relação ao ano passado. Tem uma quota de 10,8%.

Recorde-se que, na frente externa, as coisas têm estado a correr bem para o setor, com as exportações até setembro a crescerem 2,43% e a caminho de um novo recorde de vendas ao exterior.

Os dados das exportações são também analisados no Fórum Anual da ViniPortugal, que será encerrado pela ministra da Agricultura, bem como as apostas do plano de promoção internacional dos vinhos de Portugal em 2021, que contam com 7,15 milhões de euros para realizar 111 ações em 21 mercados, envolvendo mais de 350 empresas. Será "um dos maiores investimentos em marketing na história da ViniPortugal", garante o seu presidente, que pretende abrir quatro novos mercados no próximo ano - Bélgica, Dinamarca, Ucrânia e México -, bem como alargar a presença dos vinhos nacionais a novas cidades no mercado chinês.