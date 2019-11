Vinhos portugueses promovidos no maior evento vinícola da China

Portugal dá um novo passo na promoção dos vinhos nacionais no mercado chinês com a participação na ProWine China 2019, em Xangai. Trinta e cinco produtores nacionais integram a comitiva da ViniPortugal e apresentam-se no maior evento vinícola da China sob a marca “Wines of Portugal” com o objetivo de afirmar a qualidade e excelência dos vinhos portugueses. A delegação portuguesa é a sétima maior no evento, que decorre de 12 a 14 de novembro.

Para a ViniPortugal, associação interprofissional que tem a seu cargo a promoção internacional da marca Vinhos de Portugal, a ProWine é uma “aposta estratégica” para elevar a notoriedade e conhecimento dos vinhos portugueses junto de profissionais do mercado chinês, “que se têm vindo a revelar disponíveis para conhecer novos vinhos e produtores de destinos vitivinícolas mundiais em afirmação”.

A presença nacional do evento faz-se sentir também na programação da ProWein, que tem agendadas duas palestras dedicadas aos vinhos de Portugal. O especialista em vinhos Stephen Li vai conduzir as palestras “Why Portuguese wines should feature on your list”, no dia 12, e “Wines of Portugal Challenge Awarded Wines”, no dia 13 de Novembro.

A China é um dos mais relevantes mercados de diversificação da atividade promocional da marca “Wines of Portugal”, com as exportações para o mercado chinês a crescerem 1,3% em valor, em 2018, e o preço médio a aumentar 23,8%. Portugal a ocupar a 11ª posição na lista de exportadores de vinhos para a China. Já nos primeiros nove meses de 2019, as exportações de vinhos portugueses para a China estão a cair 7,5% para 13,252 milhões de euros.

Integram a comitiva da ViniPortugal os produtores: Adega Cooperativa do Redondo, Adega de Borba, Adega São Mamede da Ventosa, António Maçanita Winemaker, Aveleda, Bacalhôa Wines of Portugal, Barão de Vilar – Vinihold, Boas Quintas, Casa da Fonte Pequena, Casa Relvas, Casa Santos Lima, Caves do Monte, D’Alegria Vinhos, Encostas de Alqueva, Enoport Wines, Ervideira, Henriques & Henriques, IVIN, João Portugal Ramos Wines & Spirits, Justino’s Madeira, Madeira Wine Company, Messias, Miguels, Parras Wines, Quinta da Calçada, Quinta da Lapa, Quinta de S. Sebastião, Quinta do Silval, Quinta do Vallado, Quiz Wines & Spirits, Santa Vitória, Santos & Seixo, The Loyalaty Wine Family, Vidigal Wines e Wine & Soul.